Последние озвученные ожидания по экономическому развитию более пессимистичные, чем изначальные планы правительства. В прогнозе экономического развития рост экономики по итогам 2020 года был определен на уровне 2,8%, консервативный сценарий предусматривал рост на 1,9%. Правда, делался он до того, как мир накрыла пандемия коронавируса и даже до проблем с поставками нефти и падения цен на сырьевых рынках. Уже после всех этих событий в разгар политического кризиса премьер-министр Роман Головченко озвучивал планы правительства по сохранению уровня ВВП по итогам 2020 года на уровне прошлого 2019-го. А на днях Александр Лукашенко заявил, что хочет, чтобы экономика сработала «не хуже, чем у окружающих нас стран». Это притом что белорусская экономика «вышла на трек опережающего роста», как отчитался премьер-министр. После замедления падения в летние и первый осенний месяц ВВП по итогам января — сентября все же упал на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.





Выход на «трек опережающего роста» может означать то, что экономика Беларуси опережает либо прописанные на год планы, либо соседние страны, объясняет академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Катерина Борнукова.





— Пандемия — это тот фактор, который никто не учитывал в планах, поэтому об опережении [прогнозных показателей] можно говорить, только если мы ожидаем в последнем квартале года какое-то восстановление. Может быть, там мы ждем темпы роста выше, чем то, что планировалось. Но пока этого не видно. Тут, скорее, речь идет о том, что экономики соседних стран достаточно серьезно просели оттого, что вводили карантин. А экономика Беларуси просела не настолько.





Правительства соседних стран действительно ожидают, что этот год завершится падением национальных экономик, от минус 2% в Литве до минус 6% в Украине. ВВП с минусом прогнозирует странам и Международный валютный фонд.





По итогам девяти месяцев белорусская экономика действительно показывает более скромное снижение, чем в странах региона. Например, ВВП России за январь — сентябрь снизился на 3,5% в годовом выражении. Близкий к белорусскому показатель в Литве — минус 1,4%.





— Если смотреть только на рост, то выглядит экономика лучше в том плане, что такого глубокого спада, как у наших соседей, у нас не было. Это, во-первых, связано с тем, что мы не вводили локдаун, но еще и с тем, что государство полагалось на крупный сектор госпредприятий и стимулировало его к поддержанию определенного уровня выпуска, несмотря на то что спрос на товары во время пандемии достаточно серьезно упал. Из-за этого мы накопили дисбалансы. Например, достаточно серьезно выросли складские запасы, ухудшилось финансовое состояние предприятий — выросла задолженность. То есть в моменте мы выглядим лучше, но мы создали себе риски и проблемы, которые будут оставаться с нами, когда пандемия закончится.





На складах отечественных промышленных предприятий на 1 октября накопилось запасов на 5 млрд рублей, или 68,5% среднемесячного выпуска. Это на 3 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. При этом суммарные долги промышленных компаний с начала года увеличились на 17,9% и превысили 156 млрд рублей.





— Чтобы выйти на уровень 2019 года, нам надо показать очень большой темп роста в последнем квартале, в который мы вступили месяц назад. Пока источников бурного роста не видно. Основные драйверы роста в этом году — строительство, сельское хозяйство и IT. По сельскому хозяйству, сезонный всплеск, который мы видели в августе — сентябре, скорее всего, в дальнейшем не будет таким значимым. Строительство — это отрасль с самыми негативными ожиданиями в опросах, потому что ее запоздало накрывает и коронавирусный эффект, и то, как политические проблемы влияют на инвестиции. С IT-сектором уже тоже видны проблемы: в экспорте компьютерных услуг, который падает последние месяцы, — приводит пример Катерина Борнукова.





Судя по тому, что политическая обстановка не меняется, ждать всплеска инвестиций, который бы повернул экономику на траекторию движения вверх, не приходится. Вряд ли возможный рост инвестиций в связи с вводом в работу АЭС будет таким значительным, чтобы вывести ВВП на уровень 2019 года, отмечает эксперт.





Вторая волна коронавируса актуализирует те же проблемы, которые влияли на экономику весной. Это значит, что, несмотря на выход на «трек опережающего роста», падение ВВП по итогам года и есть самый реалистичный вариант, как это ранее прогнозировали отечественные эксперты и международные финансовые институты.