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"Флагманы": ситуация у МТЗ не лучше, чем у БелАЗа

Однако объем чистой прибыли предприятия сократился в 3 раза.

Открытая финансовая отчетность МТЗ за 9 месяцев говорит о том, что предприятие сумело нарастить выручку на 9%, до 1,2 млрд рублей. При этом прибыль от реализации МТЗ увеличил на 72%, до 182 млн, а прибыль от текущей деятельности — на 74%, до 139 млн.

Однако объем чистой прибыли предприятия сократился в 3 раза, до 15,6 млн рублей.

Для сравнения: объем дебиторской задолженности предприятия — больше миллиарда, а свободных денег на счетах — всего 3,5 млн.

Предприятие отнесло 115 млн рублей курсовых разниц на расходы будущих периодов, еще 335 млн списало в убыток. В доход МТЗ включил 260,4 млн положительных курсовых разниц.

Любопытно также, что запасы готовой продукции предприятия выросли на 44,8%, а задолженность по кредитам — на 26,7%.
Источник: officelife
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