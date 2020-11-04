Владимир Журавко, пишет Одним из примкнувших к стачке стал оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве цеха «Аммиак-3»пишет telegraf.by





«Я вынужден записывать это заявление, пока я нахожусь на больничном и пока я нахожусь на свободе. Я прекрасно осознаю, что все это будет длиться недолго. Что я буду уволен, даже несмотря на то, что я нахожусь на больничном. Я знаю, что я могу быть задержан, как и мои коллеги, в любой момент и посажен на «сутки» по надуманным статьям.





К сожалению, реалии нашей жизни таковы и мы с ними уже все свыклись. Я был в числе задержанных 26-го числа сотрудниками ОМОНа. Я действительно слышал эти крики в автобусе, кто мы и что мы для них. И знаете, с ними сложно поспорить. И они ведь правы. Почему мы не […], если мы после дубинок идем и работаем? На них работаем, как они и кричат.

Я лично видел, как парень был просто избит в автобусе за то, что он спросил: «Я что, преступник?» Ему быстро дали понять, что тут не надо быть преступником.

По людям там топтались, по работникам там топтались. И это все полностью наша вина и ваша вина. Мы все это глотаем и терпим, мы все это спускаем и прощаем», — заявил Журавко в своем видеообращении.









По его словам, «уже неделю в самых сложных и опасных цехах, взрыво- и пожароопасных цехах работают полностью неукомплектованные смены. Даже наполовину нету сейчас людей. Призываются люди, которые не работали в цеху 5−12 лет, без всяких сдач экзаменов и проверок знаний».





«Сейчас для безопасной аварийной остановки в случае чего отсутствует нужное количество персонала. Я не буду говорить про нарушения Трудового кодекса и про всякие должностные инструкции, потому что в этой стране уже и на Конституцию всем плевать давно», — сказал рабочий.





При этом он отметил, что «невозможно смотреть, что творят с работниками культуры, работниками медицины, что творят с легендами нашего белорусского спорта. И всем плевать. Все идут все равно и работают. Все трясутся, вспоминая, что у них есть дети, родители».





О нежелании «терпеть то беззаконие, которое происходит в нашей стране», заявил и аппаратчик 6-го разряда Игорь Сакович.

«То, как бьют, унижают людей, относятся сейчас к студентам, медикам, учителям, спортсменам, которые во всем мире защищали нашу честь, достоинство нашей страны», — объяснил он свое присоединение к стачке.





По его словам, работа не должна быть «выше чести, совести человека», поскольку она «не самое важное в нашей жизни».





«Остаться человеком куда важнее, а не быть скотом, идти на работу, опустив голову, когда тебя дубинкой гонят и говорят: «Ты должен работать на нас!» Это унижение. Я считаю, что мой долг — присоединиться к этим ребятам. Я также написал заявление и с этого числа (2 ноября) ухожу в стачку.

Я не хочу работать, платить налоги, чтобы за мои деньги покупали снаряды, пули и все остальное для того, чтобы расстреливать мой народ. Я не хочу!»

— заключил Сакович.













Администрация признает проблему

Администрация «Гродно Азота» ответ на видеообращение Владимира Журавко опубликовала в издании «Гродненский химик». В нем она признала, что «на предприятии существует определенная ситуация с комплектацией смен цехов «Аммиак-3» и «Карбамид-4». В первую очередь она связана с большим количеством больных коронавирусом, а также рядом уволившихся специалистов по собственному желанию или вступивших в стачку с отказом выполнять свои трудовые обязанности».





Однако, по словам руководства, «замещающие их работники имеют соответствующую квалификацию и опыт работы. Они сами принимали участие в обучении и стажировке персонала вышеуказанных цехов».





«Нафтан» идет на помощь

Специалистов на «Гродно Азот» отправил «Нафтан».





«Мы направили своих специалистов к вам для оказания помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства, в том числе и по причине сложной эпидемической ситуации», — заявил генеральный директор «Нафтана» Андрей Сойко в статье, которая опубликована на сайте корпоративной газеты «Вестник „Нафтана“».





По его словам, «планы отдельных провокаторов и экстремистов на то, что ОАО «Гродно Азот» остановится и рабочие останутся без зарплаты, не будут реализованы. Никому не удастся методами шантажа и запугивания разрушить производство и солидарность рабочих. Завтра, если потребуется, вы поможете нам».





По данным стачкома «Гродно Азота», прибывшие рабочие «Нафтана» живут в санатории «Жемчужина», а их зарплаты в разы превышают таковые у азотовцев. Также для них закупили видеорегистраторы, чтобы обезопасить нафтановцев от негатива сотрудников «Гродно Азота».





4 ноября нафтановцы должны были впервые прибыть на предприятие.





«В смену никто их не берет еще и решается вопрос о том, кто их будет стажировать. Ведь желающих стажировать сейчас днём с огнём не сыщешь. После отказа стажировать «новеньких» ваши начальники цехов будут вас отправлять к главному инженеру Силивонику.





Помните: вы вправе не обучать и не брать на себя ответственность за стажеров. Будьте готовы к мягким просьбам, которые могут переходить в угрозы. Не бойтесь увольнения за отказ стажировать, потому что @azothelp всех подхватывает и ни одна семья не останется без средств к существованию», — говорится в сообщении стачкома.