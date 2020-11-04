Литва направила Беларуси ноту по поводу пуска БелАЭС
МИД Литвы направил ноту МИД Беларуси в связи с включением во вторник в энергосистему страны первого энергоблока БелАЭС, об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.
"Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы", - говорится в документе.
"Призываем Беларусь остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования", - отмечается в ноте.
Там также уточняется, что, по мнению Литвы, проект электростанции строился с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики.
Напомним, что первый энергоблок БелАЭС накануне был включен в энергосистему Беларуси. В ответ на это Литва сообщила о прекращении покупки электроэнергии из нашей страны.
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что сейчас наиболее подходящий момент для постановлений об ограничении доступа электроэнергии из Беларуси и призвал Евросоюз "не мириться с несоблюдением на Островецкой АЭС международных стандартов по ядерной безопасности и природоохране и не допустить на рынок ЕС ее электроэнергию".
Источник: sputnik.by
14:22 04/11/2020
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