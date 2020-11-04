Взбрыкнул: беларусский рубль укрепился к доллару и евро

С начала недели валютная корзина подорожала на 0,29%.





Курс доллара упал на 0,0133 BYN до 2,6430 BYN/USD. За два дня стоимость доллара снизилась на 0,0149 BYN, но отыграть потери на 0,0227 BYN по итогам понедельника белорусскому рублю пока не удалось.





Напомним, что на самых первых торгах ноября доллару не хватило всего полкопейки до нового исторического максимума, который был установлен Нацбанком Беларуси на 29 августа на уровне 2,6631 BYN.





Курс евро обвалился на 0,0141 BYN до 3,0842 BYN/EUR и покинул максимум за 55 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0186 BYN до 3,3397 BYN/100 RUB — максимума за 8 дней.









Центробанк России

Сегодня в РФ праздничный день. Россияне празднуют изгнание в 1612 году войск ВКЛ из Москвы.





Биржа не работает. Официальные курсы валют на завтра не изменились.





Напомним, что вчера официальный курс доллара упал на 57 копеек до 80,0006 российских рублей и оставил максимум за семь месяцев.





Официальный курс евро снизился на 41 копейку до 93,3447 российских рублей и покинул исторический максимум, который был установлен на уровне 93,7570 RUB/EUR.