Сегодня прошло предварительное заседание по первому оправдательному приговору. По первому уголовному делу Андрея Головача оправдали 5 февраля 2018 года. В тот же день его задержали прямо в зале суда, а позже стало известно о втором уголовном деле. На тот момент Андрей Головач находился в СИЗО около 3 лет.





Андрея Головача в зале суда нет, его интересы представляет адвокат Елена Воронко.





— Он полагает, что органами следствия и суда ему причинены нравственные и физические страдания, — говорит адвокат. — В глазах людей пострадало его доброе имя и репутация.





Адвокат говорит, что на протяжении срока нахождения под стражей у Андрея Головача было подорвано здоровье, он был лишен семьи, «семья находилась на грани распада».





Судья попросила адвоката объяснить, почему именно такую сумму требует истец.





— На протяжении трех лет он очень сильно переживал за то, что было запятнано его доброе имя, поскольку он долгое время занимал должность МЗКТ, он понимал, что многие люди его знают, доброе имя его пострадало. И окружающие люди будут воспринимать его как преступника. И вот эти все душевные переживания мой доверитель оценивает в 50 тысяч рублей, — отметила адвокат. — Мы полагаем, что сумма обоснована, она соответствует тому длительному нахождению под стражей, тем нравственным страданиям, которые перенес мой доверитель.





Судья зачитала позицию Министерства финансов. Минфин просит суд Московского района руководствоваться «принципами разумности и справедливости», о конкретной сумме речи не идет. Также Минфин просит суд рассмотреть дело без присутствия представителя. Адвокат не против, а вот прокурор возразила. По ее словам, Минфин не обозначил конкретную сумму, поэтому нужно присутствие представителя.

Суд согласился с позицией прокурора. Основное заседание назначено на 10:00 26 ноября. Будет ли Головач подавать иск и требовать компенсацию по второму оправдательному приговору, пока неизвестно. Напомним, на момент вынесения оправдательного приговора 19 июля 2019 года он провел в СИЗО еще 1,5 года.







