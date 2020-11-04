Нацбанк РБ готовится к либерализации электронных денег









Согласно постановлению №328 от 21 октября 2020 года, с 1 января 2021 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими банками.





«Субъекты хозяйствования смогут их использовать в рамках своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные законодательством», - говорится в комментарии регулятора.





Кроме того, с 1 января банки и небанковские кредитно-финансовые организации смогут оказывать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги обмена электронных денег одной системы расчетов на электронные деньги другой системы, а также обмена электронных денег, номинированных в различных валютах, в рамках одной системы.





«Оказание подобных услуг будет возможно только банками при условии заключения соответствующих договоров между ними и эмитентами электронных денег», - говорится в комментарии.





Исключается норма, устанавливающая для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в их электронные кошельки. Срок направления электронных денег на погашение будет регулироваться в рамках договорных отношений между белорусским банком-эмитентом и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.





Вместе с тем, сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек юридического лица.





«В рамках проводимой работы по девалютизации экономики в Правила осуществления операций с электронными деньгами внесено требование о проведении расчетов между резидентами Республики Беларусь только в белорусских рублях при эмиссии, распространении и погашении электронных денег», - подчеркивается в комментарии.





«Кроме того, предусмотрено, что при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками, если иное не определено Правилами осуществления операций с электронными деньгами или законодательными актами», - отмечает регулятор.





Постановление № 328 также содержит норму о недопустимости возложения на держателей (владельцев электронных кошельков) безусловной ответственности за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами.