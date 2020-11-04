







"Беларусь не услышала призыва не создавать угрозу жителям Евросоюза и остановить запуск БелАЭС. Поэтому в Литве начинают применять закон о защитных мерах от небезопасных атомных станций. На литовском рынке нет места электроэнергии, производимой на небезопасных атомных станциях", - написал Науседа в "Фейсбуке" во вторник.





Он утверждает, что следует настроиться на работу над тем, чтобы электроэнергия с небезопасных АЭС третьих стран не попадала не только на литовский рынок, но и на рынок ЕС.





По его словам, следует "также ускорить реализацию проекта синхронизации с континентальной Европой, после которой было договорено не продолжать торговлю электроэнергией с третьими странами".





Во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с БелАЭС компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси. Представители Litgrid сообщили BNS, что в Балтийские страны теперь не импортируется электроэнергия ни из Беларуси, ни из России, за исключением Калининградской области, с которой Литва продолжает торговлю.





Физически системы электропередачи Литвы, Латвии и Эстонии будут отключены от ЛЭП Беларуси и России после синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой в 2025 году.





Ранее во вторник министерство энергетики Беларуси сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси.