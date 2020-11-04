+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Науседа: На рынке Литвы нет места для электроэнергии, производимой на небезопасных АЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с включением первого энергоблока Белорусской АЭС в объединенную энергосистему Беларуси заявил, что в Вильнюсе не смирятся с угрозой, которую представляет эта станция.



"Беларусь не услышала призыва не создавать угрозу жителям Евросоюза и остановить запуск БелАЭС. Поэтому в Литве начинают применять закон о защитных мерах от небезопасных атомных станций. На литовском рынке нет места электроэнергии, производимой на небезопасных атомных станциях", - написал Науседа в "Фейсбуке" во вторник.

Он утверждает, что следует настроиться на работу над тем, чтобы электроэнергия с небезопасных АЭС третьих стран не попадала не только на литовский рынок, но и на рынок ЕС.

По его словам, следует "также ускорить реализацию проекта синхронизации с континентальной Европой, после которой было договорено не продолжать торговлю электроэнергией с третьими странами".

Во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с БелАЭС компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси. Представители Litgrid сообщили BNS, что в Балтийские страны теперь не импортируется электроэнергия ни из Беларуси, ни из России, за исключением Калининградской области, с которой Литва продолжает торговлю.

Физически системы электропередачи Литвы, Латвии и Эстонии будут отключены от ЛЭП Беларуси и России после синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой в 2025 году.

Ранее во вторник министерство энергетики Беларуси сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]