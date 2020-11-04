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В Беларуси появился еще один аэродром

Аэродром Орша готов к эксплуатации, сообщили в министерстве транспорта и коммуникаций.

"3 ноября 2020 г. на основании результатов технического рейса и решения сертификационной комиссии, Департаментом по авиации выдан аэродрому Орша сертификат годности к эксплуатации", - проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что технический рейс в качестве завершающего этапа процедуры сертификации был выполнен 2 ноября на самолете Boeing737-500 авиакомпании "Белавиа", в нем принял участие директор Департамента по авиации Артем Сикорский.

Аэродром Орша может принимать различные типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные, такие как А-330, А-340, В-747, В-767, а также вертолеты всех типов в любое время суток, отметили в Минтрансе.
Интерфакс
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