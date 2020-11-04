Член Коордсовета Готто получил 25 суток административного ареста
Член основного состава Координационного совета бизнесмен Денис Готто получил 25 суток административного ареста
"Судья Мария Ерохина присудила члену КС Денису Готто 25 суток ареста по статьям 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4. (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП", - сообщается в telegram-канале Коордсовета .
Готто был задержан в Минске на акции протеста 1 ноября. Обвинения - традиционные, однако наказание - чрезвычайно строгое.
Денис Готто начинал карьеру в бизнесе как создатель интернет-клубов. Позже создал компанию «СанБизнесГруп», которая стала одним из крупнейших поставщиков отопительного оборудования на территории Беларуси.
"Белорусский партизан"
07:37 04/11/2020
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