Член Коордсовета Готто получил 25 суток административного ареста









"Судья Мария Ерохина присудила члену КС Денису Готто 25 суток ареста по статьям 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4. (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП", - сообщается в telegram-канале Коордсовета .





Готто был задержан в Минске на акции протеста 1 ноября. Обвинения - традиционные, однако наказание - чрезвычайно строгое.





Денис Готто начинал карьеру в бизнесе как создатель интернет-клубов. Позже создал компанию «СанБизнесГруп», которая стала одним из крупнейших поставщиков отопительного оборудования на территории Беларуси.







