Первичная организация Белорусского независимого профсоюза работников «Нафтана» отреагировала на сообщения об отправке работников новополоцкого предприятия на «Гродно Азот», пишет "Солидарность"









— Предполагается, что вновь прибывшие пройдут подготовку за пару дней и уже в конце недели сдадут экзамен, чтобы на следующей неделе приступить к работе. Но официальная стажировка наших специалистов до сдачи экзамена длится шесть месяцев! — уточнили в стачкоме «Гродно Азот».





Письмо новополочан начинается со слов поддержки сотрудникам «Гродно Азота»:





— Мы солидарны с вами в борьбе за наши общие права на свободу слова, свободу выбора, возможность работать в безопасных условиях и без какого-либо давления.





В независимом профсоюзе «Нафтана» предостерегают:





— Неподготовленные, непрофильные специалисты-«штрейкбрехеры» опасны для самого предприятия и несут угрозу нанесения вреда имуществу завода, жизни и здоровью других работников.









В письме подчеркивается, что «ни один из членов БНП не поедет на ваше предприятие в качестве так называемых штрейкбрехеров:





— Не только из соображений солидарности, но и ввиду понимания крайней важности безопасной работы вашего сложного и опасного производства и огромной ответственности за возможные катастрофические последствия.





В письме из Новополоцка также напоминают о недавней публикации в газете «Вестник Нафтана» обращения гендиректора «Нафтана» Андрея Сойко к сотрудникам «Гродно Азота».





По мнению представителей нафтановской первички, данное обращение «отражает позицию руководства, представляющего исключительно работодателя»:





— Насколько нам известно, никто не спрашивал мнения членов трудового коллектива, несмотря на их профсоюзную принадлежность.