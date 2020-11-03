+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Сбербанк: состояние белорусской экономики ухудшается — из-за пандемии и политического кризиса

Состояние белорусской экономики начало ухудшаться. К такому выводу пришли авторы обзора, подготовленного центром экономических исследований российского «Сбербанка», пишут naviny.media.


«Подтверждая наши предварительные ожидания, состояние белорусской экономики начало ухудшаться. В январе-сентябре скорость сокращения ВВП не изменилась по сравнению с январем-августом, составив -1,3%. Однако при переходе к месячным терминам подобные результаты означают смену роста в августе на 0,8% сокращением на 1,3% в сентябре», — говорится в обзоре.

Наибольший негативный вклад в динамику ВВП в январе-сентябре у транспортной отрасли (-0,6%), за ней следуют промышленность (-0,4%) и торговля (-0,3%).

Аналитики «Сбербанка» ассоциируют негативную динамику в экономике Беларуси с действием двух главных факторов — второй волной пандемии и политическим кризисом.

«Беларусь, как и многие другие страны, столкнулась со второй волной пандемии. Согласно официальной статистике, которая склонна несколько оптимистично оценивать ситуацию, количество новых заболевших в день выросло со 125 человек в августе до 219 в сентябре и 596 в октябре. Вряд ли эти данные точно отражают эпидемиологическую обстановку в стране, однако стремительный рост инфицирования может свидетельствовать о быстром распространении вируса», — подчеркивается в документе.


Как отмечают аналитики, вторая волна оказывает давление на экономические показатели сразу по двум каналам — ограничивая как внешний, так и внутренний спрос. В частности в России, являющейся основным торговым партнером Беларуси, в сентябре приостановилось восстановление экономической активности.

«Кроме того, в стране продолжается политический кризис, вызвавший приостановку кредитования. Вышедшая на прошлой неделе статистика банковского сектора проиллюстрировала первые последствия турбулентности. Портфель выданных потребительских кредитов сократился в сентябре на 1,6% после роста на 2,5% в августе», — указывают эксперты.

«Ипотека, напротив, быстро росла, причем рекордными темпами +1,8%. Скорее всего, банки продолжали выдавать кредиты по ранее одобренным заявкам. В таком случае мы увидим более резкую реакцию рынка в октябре, что позволит проверить данный тезис», — делают вывод представители «Сбербанка».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]