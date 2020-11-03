+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

На "Гродно Азоте" высадили десант штрейкбрехеров - их будет охранять милиция

На «Гродно Азот» накануне приехали около 30 штрейкбрехеров.

На "Гродно Азоте" высадили десант штрейкбрехеров - их будет охранять милиция
1 из 3
— Руководство планирует повесить на них микровидеокамеры во избежание компрометирующих ситуаций. Жить они будут в одном из санаториев, вероятно, «на полном пансионе». Там будет дежурить милиция. Раз в три дня у них будут брать тесты на COVID-19. Накануне они прошли медкомиссию. Зарплату им обещают от 2000 до 3000 рублей. Это значительно больше, чем у большинства сотрудников «Гродно Азот», — сообщили в стачкоме предприятия. 

При этом сами сотрудники предприятия считают небезопасными условия, в которых предлагают работать штрейкбрехерам.

— Предполагается, что вновь прибывшие пройдут подготовку за пару дней и уже в конце недели сдадут экзамен, чтобы на следующей неделе приступить к работе. Но официальная стажировка наших специалистов до сдачи экзамена длится шесть месяцев! — уточнили на предприятии.

Рабочие заводов Беларуси продолжают присоединяться к забастовке. Еще на одного металлурга увеличилась стачка на БМЗ. Вступая в нее, Сергей Слежов написал: «Я больше не раб. А вы?».


По информации независимых профсоюзов забастовка продолжается, на многих предприятиях примерно одинаково: в стачку открыто вступают не многие, но десятки отказываются работать, кто-то берет отпуска за свой счет или больничные.

— На МАЗе к стачке присоединились несколько человек, но они пока по разным причинам не хотят огласки. Работники выходят из провластного профсоюза, однако точную статистику не скажу, там ее скрывают, — сообщил «Салідарнасці» пресс-секретарь первички РЭП на МАЗ Сергей Гульцов.

По словам собеседника, после 26 октября гораздо активнее начали вступать в профсоюз РЭП. Сейчас в первичке больше ста человек.

На «Беларуськалии» к стачке присоединились Сергей Бородин, электрослесарь 5 разряда 2РУ, электрослесарь 6 разряда 2РУ Алексей Карлюк, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда Александр Зелинский и кладовщик Людмила Дуденус.

#1#

Накануне вышел на свободу Юрий Корзун — тот самый шахтер, который  в сентябре приковал себя наручниками под землей.

Тем временем солигорским сотрудникам МЧС некогда думать о забастовке. Накануне они выполняли ответственное задание — снимали флаг с памятника шахтерам.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]