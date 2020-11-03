Литва объявила о прекращении покупки электроэнергии в Беларуси

Официальная церемония подключения АЭС к энергосистеме запланирована на 7 ноября. Вывести блок на 100% мощности планируется в феврале 2021 года.





Оператор энергопередающей сети Литвы компания Litgrid сразу же установил мощность в 0 МВт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси, передает Телеграф





Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил 27 августа, что Беларусь будет каждый год терять сотни миллионов евро из-за отказа балтийских стран покупать электроэнергию Белорусской АЭС.





«Очевидно одно, что отказ от покупки электроэнергии как в масштабе Литвы, так и стран Балтии наносит урон БелАЭС, так как за год, мы подсчитали, Беларусь потеряет сотни миллионов евро доходов», — сказал Вайчюнас в программе «Тема дня» LRT в среду, передает литовский портал delfi.lt.





А в феврале 2020 года в Таллине прошло заседании Совета премьер-министров Балтийского совета министров. Главным решением собрания стал отказ от электроэнергии Белорусской АЭС.





Премьер-министры трех стран Балтии договорились поручить министрам энергетики подписать декларацию о намерениях, чтобы электроэнергия с небезопасной, по их мнению, Белорусской АЭС не покупалась с момента ее начала работы.



