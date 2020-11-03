"Карягин был неутомимым оптимистом, причем человеком действия"
Владимир Карягин ушел из жизни внезапно. Точная причина смерти пока не названа, но, вероятнее всего, он умер от коронавируса, сообщил "Белорусскому партизану" Виктор Маргелов.
Скоропостижный уход из жизни председателя Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина прокомментировал «Белорусскому партизану» его соратник Виктор Маргелов, сопредседатель организации.
– Владимир Николаевич Карягин ушел из жизни на 69-м году. Еще несколько дней назад он делал посты в Фейсбуке, что произошло?
– Официального заключения на данную минуту нет. Но наиболее вероятный вариант – коронавирус.
Недомогания у него были уже дней 5-6 назад. Он пытался вылечиться сам дома. Владимир Николаевич ведь практически врач: закончил три курса медицинского университета. Но, возможно, он переоценил свои силы.
– Насколько мне известно, у него был диабет – значит, Владимир Николаевич входил в группу риска при коронавирусе.
– Да, есть информация, что у него был диабет. Он несколько месяцев очень жестко подходил к мерам предосторожности. И в маске ходил, и руки мыл, и социальную дистанцию соблюдал – все это было.
Но видите, возраст и дело случая. Никто не застрахован.
– Как он переживал последние события в стране, связанные с президентскими выборами?
– Очень болезненно воспринимал происходящее. Очень ждал перемен в Беларуси и всячески способствовал им.
– Чем Владимир Николаевич запомнится вам больше всего?
– Во-первых, это очень светлый человек на самом деле. Во-вторых, он был неутомимым оптимистом, причем человеком действия.
Чем сложна общественная работа? Очень легко выгореть. Как правило, год-два-три повоевал с ветряными мельницами – почувствовал опустошение и ушел. А Карягин воевал с ними более 30 лет. И если бы смерть его не остановила, он бы еще 30 лет боролся.
Таких людей в этом мире очень мало.
– Карягин был членом ряда экспертных советов при госорганах и постоянно выступал за диалог бизнеса и власти. Не было ли у него в связи с этим разочарования?
– Владимир Николаевич был профессионалом, поэтому все воспринимал спокойно и с пониманием. Были и лучшие, и худшие времена для диалога бизнеса и власти. Насчет этого у него больших переживаний уже не было, хотя, конечно, в последнее время он был расстроен снижением уровня контактов.
– Как его уход из жизни может сказаться на работе Республиканской конфедерации предпринимательства?
– Это большой вопрос. Карягин – лидер, который был на три головы выше всех остальных. Республиканской конфедерации предпринимательства еще предстоит найти ответ на этот вопрос.
"Белорусский партизан"
14:11 03/11/2020
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