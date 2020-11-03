Скоропостижный уход из жизни председателя Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина прокомментировал «Белорусскому партизану» его соратник Виктор Маргелов, сопредседатель организации.





– Владимир Николаевич Карягин ушел из жизни на 69-м году. Еще несколько дней назад он делал посты в Фейсбуке, что произошло?





– Официального заключения на данную минуту нет. Но наиболее вероятный вариант – коронавирус.





Недомогания у него были уже дней 5-6 назад. Он пытался вылечиться сам дома. Владимир Николаевич ведь практически врач: закончил три курса медицинского университета. Но, возможно, он переоценил свои силы.





– Насколько мне известно, у него был диабет – значит, Владимир Николаевич входил в группу риска при коронавирусе.





– Да, есть информация, что у него был диабет. Он несколько месяцев очень жестко подходил к мерам предосторожности. И в маске ходил, и руки мыл, и социальную дистанцию соблюдал – все это было.





Но видите, возраст и дело случая. Никто не застрахован.





– Как он переживал последние события в стране, связанные с президентскими выборами?





– Очень болезненно воспринимал происходящее. Очень ждал перемен в Беларуси и всячески способствовал им.





– Чем Владимир Николаевич запомнится вам больше всего?





– Во-первых, это очень светлый человек на самом деле. Во-вторых, он был неутомимым оптимистом, причем человеком действия.





Чем сложна общественная работа? Очень легко выгореть. Как правило, год-два-три повоевал с ветряными мельницами – почувствовал опустошение и ушел. А Карягин воевал с ними более 30 лет. И если бы смерть его не остановила, он бы еще 30 лет боролся.





Таких людей в этом мире очень мало.





– Карягин был членом ряда экспертных советов при госорганах и постоянно выступал за диалог бизнеса и власти. Не было ли у него в связи с этим разочарования?





– Владимир Николаевич был профессионалом, поэтому все воспринимал спокойно и с пониманием. Были и лучшие, и худшие времена для диалога бизнеса и власти. Насчет этого у него больших переживаний уже не было, хотя, конечно, в последнее время он был расстроен снижением уровня контактов.





– Как его уход из жизни может сказаться на работе Республиканской конфедерации предпринимательства?





– Это большой вопрос. Карягин – лидер, который был на три головы выше всех остальных. Республиканской конфедерации предпринимательства еще предстоит найти ответ на этот вопрос.