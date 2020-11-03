Биржа: евро на максимуме за 55 дней

С начала ноября стоимость корзины валют выросла на 0,26%.





Курс доллара снизился всего на 0,0016 BYN до 2,6563 BYN/USD и оставил максимум за 66 дней. Сегодня доллар прервал серию из шести укреплений подряд, за время которой его курс рванул вверх почти на 12 копеек (+0,1180 BYN).





До исторического максимума, который был установлен Нацбанком Беларуси на 29 августа на уровне 2,6631 BYN, доллару сейчас не хватает всего 0,0068 BYN.





Курс евро вырос на 0,0043 BYN до 3,0983 BYN/EUR и оказался на максимуме за 55 дней. За последние семь торговых сессий евро дорожал шесть раз. Его курс за это время подскочил почти на 10 копеек (+0,0954 BYN).





Курс российского рубля поднялся сразу на 0,0223 BYN до 3,3211 BYN/100 RUB. Это максимальное значение почти за три недели. Вчера российскому рублю не хватило полкопейки, для того чтобы упасть до минимума за полгода.





Итоги октября 2020 на рынке РБ

В октябре белорусский рубль незначительно подешевел к евро и доллару, укрепившись к российскому рублю:





доллар +0,0116 BYN (+0,44%);

евро +0,0051 BYN (+0,17%);

российский рубль −0,0053 BYN (−0,16%);

валютная корзина +0,07%.









Центробанк России

Российский рубль сегодня на МосБирже частично отыграл вчерашние потери.





Официальный курс доллара на завтра упал на 57 копеек до 80,0006 российских рублей и оставил максимум за семь месяцев.





Официальный курс евро на завтра снизился на 41 копейку до 93,3447 российских рублей и покинул исторический максимум, который был установлен вчера на уровне 93,7570 RUB/EUR.





Завтра в России праздничный день. Биржа работать не будет. Ближайшие торги на Московской бирже состоятся в четверг. Итоги американских выборов будут отыграны с задержкой.





Итоги октября 2020 на валютном рынке России

курс доллара +0,5476 RUB (+0,70%);

курс евро +0,1982 RUB (+0,21%).



