Лукашенко отдал север Минска под застройку арабам

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Заказчиком выступает компания «Emirates Blue Sky», ранее «Зомекс Инвестмент», которая входит в «Дана Холдингз».





Председателем совета директоров компании Emaar Properties и председателем правления входящей в «Дана Холдингз» «Emirates Blue Sky» (ранее «Зомекс Инвестмент») является Мухаммед Али аль-Аббар. Этот факт подтверждает появившуюся весной информацию о том, что сербские инвесторы Каричи продали свой бизнес арабскому инвестору.