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Лукашенко отдал север Минска под застройку арабам

Лукашенко исключил из состава ландшафтно-рекреационной зоны более 10 квадратных километров на севере Минска, на которых арабская Emaar Properties обещала построить умный город стоимостью в 4 млрд.евро, а по сути очередной спальный район.




Речь идет о свободных участках земли, занятых в настоящее время под сельское хозяйство, прилегающих к МКАД между водохранилищем Дрозды и Цнянским водохранилищем, следует из указа №399 от 30 октября 2020 года.

Заказчиком выступает компания «Emirates Blue Sky», ранее «Зомекс Инвестмент», которая входит в «Дана Холдингз».

Председателем совета директоров компании Emaar Properties и председателем правления входящей в «Дана Холдингз» «Emirates Blue Sky» (ранее «Зомекс Инвестмент») является Мухаммед Али аль-Аббар. Этот факт подтверждает появившуюся весной информацию о том, что сербские инвесторы Каричи продали свой бизнес арабскому инвестору.
АФН
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