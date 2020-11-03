В Беларуси будет «по-рыночному» расширено госрегулирование цен

Перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство, включает 18 позиций.





«Открою небольшой секрет: планируем его (перечень – ред.) расширить на следующий год», - сказал Головченко.





«Делать это будем по-рыночному, и в то же время твердо следуя курсу, который обозначил президент. Позиции, которые должны быть доступными для подавляющего большинства населения, не должны резко дорожать, что бы ни происходило», — добавил премьер.