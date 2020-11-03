+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Беларуси будет «по-рыночному» расширено госрегулирование цен

Правительство Беларуси расширит перечень товаров с регулируемыми ценами, заявил в эфире белорусского зомбоящика премьер РБ Роман Головченко.

Перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство, включает 18 позиций.

«Открою небольшой секрет: планируем его (перечень – ред.) расширить на следующий год», - сказал Головченко.

«Делать это будем по-рыночному, и в то же время твердо следуя курсу, который обозначил президент. Позиции, которые должны быть доступными для подавляющего большинства населения, не должны резко дорожать, что бы ни происходило», — добавил премьер.
АФН
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]