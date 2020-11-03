Эксперт: 3 рубля за доллар - это даже не предел

Ярослава Романчука, как это скажется на «здоровье» белорусского рубля? Myfin.by поинтересовался у исполнительного директора аналитического центра «Стратегия», как это скажется на «здоровье» белорусского рубля?





Что произошло?

После «налоговой недели», когда белорусский рубль укреплялся, и снизился до уровня 2,5399, ситуация резко изменилась. 2,6579 – таков курс, установленный на сегодня. 4,65% – таков недельный процент падения.





Похожая ситуация и в России – доллар с 27 октября подорожал на 5,4%. В понедельник на торгах ММВБ российский рубль рекордно ослаб – евро преодолевал в ходе торгов рубеж в 94 рубля, а доллар подбирался к отметке 81 рубль.





В итоге Центробанк РФ установил на сегодня следующие курсы: евро – 93,757 (+ 1,21% за день), доллар – 80,5749 (+ 1,56 за день) – исторический максимум по евро.





Возврата к 2,6 не будет

Ярослав Романчук рассказал, что ждет белорусский рубль в ближайшее время и насколько его российский «собрат», которому прочат невеселое будущее, повлияет на курс белорусского рубля.





– Так как наша валюта привязана к российской, составляющей 50% валютной корзины, то она естественно будет влиять на курс белорусского рубля, – примерно на такую долю от падения российского он и подешевеет.





Но помимо российского фактора у нас есть внутренние, которые, безусловно, тоже оказывают давление на валютный рынок. Который находится в стадии большого напряжения.





Оно могло быть куда меньшим, если бы внутренние факторы некоторым образом нейтрализовывали внешний (российский прежде всего) негатив, но ситуация прямо противоположна.





Белорусский рубль за короткое время упал почти на 12 копеек, и я не вижу причин остановки падения, - только вниз. Возврата к отметке 2,6 не будет.





Без скачков, пока Нацбанк и Минфин предсказуемы

Какими вы видите возможный сценарий дальнейшей девальвации? Что более вероятно – весенний вариант (с быстрым падением и некоторым откатом) или планомерное снижение?





– Девальвация белорусского рубля идет не первый год. Все привыкли к его постепенному ослаблению. Это плохо, но все понимают, что такой вариант развития событий наиболее приемлем.





Прекрасно осознают это и в Нацбанке, посему уверен, что разовой, или скачкообразной девальвации не будет.





Кроме того, пока нет и оснований для таких предположений. Если не будет геополитических потрясений, которые станут влиять на фундаменты макроэкономической и монетарной политики, то скачков не будет.





Девальвация будет плавной, «спланированной»: пока монетарная политика Нацбанка предсказуема и последовательна, и пока фискальная политика Минфина предсказуема.





Что в итоге? 3 рубля за доллар возьмем легко

Насколько белорусский рубль может подешеветь в ближайшее время?





– Необходимо учитывать состояние государственных финансов, торгового баланса, платежного баланса, и самое главное – способность белорусских предприятий быть конкурентоспособными на внешних рынках.





Считаю, что он вполне может упасть на 20%, и легко преодолеть планку в 3 рубля за доллар. Это если не будет внешних шоков, или белорусы не станут забирать деньги из банков.





Пока мы находимся в ситуации сильной неопределенности – надо держать ухо востро и следить за всеми событиями – как вне, так и внутри страны.