Власти Беларуси ожидают очередных денег из-за рубежа









Среди проектов есть следующие.





«Стимулирование потенциала технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси». Проект разработан специалистами Минэкономики вместе с одним из агентств ООН. Сумма — $1 млн. Деньги дает Россия. Суть проекта — создание инновационного центра в Бресте.





«Модернизация коммунальных услуг в Беларуси — помощь в реализации проекта». Проект курирует Минжилкомхоз. Скорее всего, речь идет о займе от МБРР (Международного банка реконструкции и развития из группы Всемирного банка) на сумму $101 млн.





«Укрепление официальной системы контроля безопасности пищевой продукции и содействие доступу к рынку пищевых продуктов». Проект курирует ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Бюджет — $310 тыс.





«Восстановление осушенных торфяников в Беларуси — вторая фаза». Это одна из фаз большого проекта ПРООН с общим бюджетом $4,3 млн. Одна из целей — реабилитация 12 тыс. га торфяников. Проект, судя по всему, будет продолжен на фоне недавнего заявления постоянного координатора ООН в Беларуси Иоанны Казана-Вишневецкий, которая выразила серьезную обеспокоенность сообщениями о пытках и других формах жестокого обращения с задержанными, в том числе с несовершеннолетними, после выборов.





«Центральная группа по реализации проекта ЕБРР». Данных нет. Из названия очевидно, что этот проект финансирует ЕБРР.