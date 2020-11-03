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Население Беларуси в десять раз сократило покупку валюты

Объёмы покупки валюты населением по сравнению с августом снизились в 10 раз, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

"По сравнению с августом объемы покупки валюты населением снизились в 10 раз. Я надеюсь, что здравые чувства возьмут вверх и ситуация на финансовом рынке окончательно стабилизируется", - заявил Головченко.

По его словам, призывы снимать деньги, скупать валюту, не покупать белорусские товары - это элементы скоординированной кампании, призванной нанести экономический ущерб стране. Но благодаря слаженным действиям правительства, Нацбанка эти задумки не были реализованы, пишет interfax.by

Головченко рассказал, что средняя зарплата в Беларуси сейчас приближается к Br1,3 тыс., зарплата бюджетников составляет практически 80% от средней по стране, а средняя пенсия подходит к Br500.

Премьер-министр сообщил, что падают и складские запасы. По итогам сентября их уровень меньше, чем на 1 января 2020 года.

Как сообщалось, в Беларуси в августе отмечался повышенный спрос населения на инвалюту на фоне возобновившегося ослабления обменного курса белорусского рубля. Также ряд банков констатировал заметный отток вкладов в иностранной валюте.

Национальный банк Беларуси проблему признал и обратился к коммерческим банкам страны с требованием обеспечить своевременное подкрепление инвалютой в связи с повышенным спросом на нее со стороны населения, а также взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов ее покупки и продажи.
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