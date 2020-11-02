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Умер Владимир Карягин

Главе белорусских бизнес-союзов было 68 лет.

Умер Владимир Карягин

В понедельник в Минске на 69-м году жизни скоропостижно умер многолетний глава бизнес-союзов, председатель Высшего координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» Владимир Карягин. Информацию tut.by подтвердили в Конфедерации промышленников и предпринимателей.

Карягин родился 20 апреля 1952 года в Пскове. По образованию философ, экономист-менеджер, финансист.

В студенческие и преподавательские годы известен как организатор стройотрядовского движения, командир лучших белорусских стройотрядов, первостроитель БАМа, объектов транспортировки и переработки нефти и газа в Беларуси, энергетических объектов Сибири и Якутии.

С 1978 по 1992 год на преподавательской работе в БГУ и Республиканском Межотраслевом институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства.

С 1993 года учредитель, ректор, профессор Негосударственной Академии парламентаризма и предпринимательства (потом — почетный ректор).

С 1989 по 1999 год — депутат, председатель постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджету, первый заместитель председателя Минского городского Совета депутатов.

С 1988 года возглавлял общественные объединения предпринимателей и работодателей на местном, республиканском и международном уровнях. По его инициативе созданы и на этапе развития возглавлялись союзы производственных кооперативов БССР и СССР, Союз предпринимателей Республики Беларусь, Белорусское общество защиты потребителей, Белорусский союз налогоплательщиков, Белорусская конфедерация промышленников и предпринимателей, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, учреждены 22 центра поддержки предпринимателей, ряд газет и журналов, информационно-аналитических агентств

С 20 февраля 2006 года возглавлял Координационный Совет по развитию и продвижению Национальной платформы бизнеса Беларуси, редакционную комиссию НПББ.

23 августа 2007 года избран председателем Высшего Координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства».
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