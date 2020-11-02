Курс доллара в понедельник подскочил на 0,0227 BYN до 2,6579 BYN/USD. Американец дорожает уже шесть торгов подряд, укрепившись на 0,1180 BYN.





Напомним, что 29 августа официальный курс доллара достиг исторического максимума. Тогда согласно решению Нацбанка Беларуси 1 доллар был оценен в 2,6631 BYN. Сегодня до нового рекорда доллару не хватило всего 0,0052 BYN.





Курс евро вырос на 0,0162 BYN до 3,0940 BYN/EUR. Это максимум за 53 дня.





Курс российского рубля рухнул на 0,0302 BYN до 3,2988 BYN/100 RUB. Это минимум почти за две недели. Ещё полкопейки снижения и сотня российских рублей оказалась бы на минимуме за полгода.





Итоги недели 26—30 октября на валютном рынке Беларуси

На предыдущей неделе белорусский рубль девальвировался ко всем валютам:





доллар +0,0953 BYN (+3,75%);

евро +0,0749 BYN (+2,49%);

российский рубль +0,0078 BYN (+0,23%);

валютная корзина +1,73%.





Итоги октября 2020 на рынке РБ

В октябре белорусский рубль незначительно подешевел к евро и доллару, укрепившись к российскому рублю:





доллар +0,0116 BYN (+0,44%);

евро +0,0051 BYN (+0,17%);

российский рубль −0,0053 BYN (−0,16%);

валютная корзина +0,07%.





Центробанк России

Банк России установил официальный курс доллара на завтра сразу на 1,24 рубля выше предыдущего значения на уровне 80,5749 российских рублей. Выше официальный курс доллара не поднимался более 7 месяцев с 24 марта 2020 года.





Аналогичный курс евро подскочил на 1,13 рубля до 93,7570 RUB/EUR — это новый исторический максимум. Предыдущий рекорд (93,0237 RUB/EUR) продержался чуть более месяца.