Закрыты заведения ресторатора Луневича - они не работали 26 октября

На Октябрьской закрыты сразу несколько заведений ресторатора Владислава Луневича. Это ENZO, «Лаўка», «Дэпо», Let it be, Underdog. Временно не функционирует и Simple на улице Свердлова.