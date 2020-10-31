



«На данный момент группы практической помощи уже сформированы. Первая из них в количестве 40 человек сегодня выдвигается в Гродно из Гомеля, Могилева и Новополоцка. Они полностью готовы приступить работе», — передаёт его слова БелТА.





При этом Бобырь заявил, что никакой забастовки на «Гродо Азот» нет.





Напомним, 26 октября предприятие «Гродно Азот» присоединилось к забастовке, на свои рабочие места не вышли 150 сотрудников. Однако пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил журналистам, что никакой забастовки на предприятии нет, оно работает в штатном режиме.





На самом деле это не так, работников в основных цехах катастрофически не хватает. Предприятие работает с нарушением всех мыслимых норм безопасности, что в любой момен может привести к серьезным проблемам.





Не случайно власти стали активно искать штрейкбрехеров на других предприятиях - работникам в Гомеле, Могилеве и Новопрлоцке предлагают ехать в командировку в Гродно для работы на «Гродно Азоте». Переехать агитируют так называемых «аппаратчиков», работающих в цехах, а также инженерно-технические кадры, передает gomel.today











