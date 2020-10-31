+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Нерукопожатные! Гендиректор "Гродно Азота" заявил о 40 штрейкбрехерах из Гомеля, Могилева и Новополоцка

Первая группа из 40 человек 31 октября отпраивлась в Гродно и готова приступить к работе на «Гродно Азот», заявил генеральный директор предприятия Игорь Бобырь.


«На данный момент группы практической помощи уже сформированы. Первая из них в количестве 40 человек сегодня выдвигается в Гродно из Гомеля, Могилева и Новополоцка. Они полностью готовы приступить работе», — передаёт его слова БелТА.

При этом Бобырь заявил, что никакой забастовки на «Гродо Азот» нет.

Напомним, 26 октября предприятие «Гродно Азот» присоединилось к забастовке, на свои рабочие места не вышли 150 сотрудников. Однако пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил журналистам, что никакой забастовки на предприятии нет, оно работает в штатном режиме.

На самом деле это не так, работников в основных цехах катастрофически не хватает.Предприятие работает с нарушением всех мыслимых норм безопасности, что в любой момен может привести к серьезным проблемам.

Не случайно власти стали активно искать штрейкбрехеров на других предприятиях -  работникам в Гомеле, Могилеве и Новопрлоцке предлагают ехать в командировку в Гродно для работы на «Гродно Азоте». Переехать агитируют так называемых «аппаратчиков», работающих в цехах, а также инженерно-технические кадры, передает gomel.today
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]