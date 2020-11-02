В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля»

«Второго ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», — сказала Врадий.





Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был мертв.





«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет, из которого был застрелен мужчина», — добавила представитель ГСУ.





Нападавшие скрылись на машине. Позже ее обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. Ведется розыск причастных к убийству.





Погибший — владелец «Мясной империи» Владимир Маругов.



