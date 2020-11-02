+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Узнал об увольнении, находясь в отпуске" С Минского электротехнического завода уволили 25 бастующих

С Минского электротехнического завода уволили 25 человек, которые принимали участие в забастовке.

"Узнал об увольнении, находясь в отпуске" С Минского электротехнического завода уволили 25 бастующих
Об этом БелаПАН сообщил бывший ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.

"Меня тоже уволили с сегодняшнего дня. У меня более 20 лет стажа работы на предприятии. Я узнал об увольнении, находясь в отпуске. Официальная причина - нанесение ущерба предприятию, неофициально - моя позиция в отношении забастовки, к происходящему в стране", - рассказал Чичмарев»

После окончания ультиматума Тихановской 26 и 27 октября некоторые работники МЭТЗ объявили забастовку.

Ранее генеральный директор МЭТЗ издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии.

Работники электротехнического завода после выборов провели митинги, в ходе которых заявили о несогласии с объявленными властями результатами и потребовали прекратить насилие силовиков в отношении граждан.

11 августа на предприятии прошел стихийный митинг с участием примерно 150 человек.
Источник: svaboda
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]