Латвия заблокировала поставки электричества с БелАЭС
Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) разработала специальный алгоритм, который не позволит Беларуси продавать электроэнергию с БелАЭС.
Согласно данной методики, которую поддержала и Эстония, все страны, имеющие межсетевое соединение с республикой, при поставках электроэнергии в Латвию или Эстонию, будут обязаны предоставить документы, подтверждающие место её производства.
Таким образом власти Литвы реализовали постановление об отказе торговли электроэнергией с Беларусью, о котором заявляли ещё в августе.
09:31 02/11/2020
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