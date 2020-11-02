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Латвия заблокировала поставки электричества с БелАЭС

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) разработала специальный алгоритм, который не позволит Беларуси продавать электроэнергию с БелАЭС.



Согласно данной методики, которую поддержала и Эстония, все страны, имеющие межсетевое соединение с республикой, при поставках электроэнергии в Латвию или Эстонию, будут обязаны предоставить документы, подтверждающие место её производства.

Таким образом власти Литвы реализовали постановление об отказе торговли электроэнергией с Беларусью, о котором заявляли ещё в августе.
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