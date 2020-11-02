







В своем ответе А1 выразил обеспокоенность имевшими место и продолжающимся частичными и полными отключения Интернета по требованию уполномоченных государственных органов и подтвердил свою приверженность соблюдению норм законодательства и обеспечению прозрачности относительно вмешательств в общественный доступ к сети Интернет.





Так, в ответе А1 отмечается, что, как и все другие операторы в Беларуси, компания испытывает сложности в предоставлении услуг своим клиентам как по причине действий государственных провайдеров, которым принадлежит монопольный доступ к внешнему каналу связи, так и из-за необходимости выполнения требований уполномоченных органов Беларуси по снижению пропускной способности мобильного интернета.





Как отмечается в тексте письма, австрийский холдинг A1 Telekom Austria Group, ранее уже публично комментировал позицию своей дочерней компании в отношении текущей ситуации в адрес Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей (ETNO), подчеркивая, что A1 в Беларуси не имеет возможности предоставлять услуги связи без использования монополизированных услуг, предоставляемых государством: "А1 Беларуси не может предоставлять услуги связи без доступа к монополизированным государством сервисам. Национальная и международная, голосовая связь и интернет — все это находится под полным контролем госорганов".





Кроме этого, в ответе A1 сообщается, что невыполнение требований уполномоченных органов по снижению пропускной способности мобильного интернета, может стать причиной более широкого спектра ограничительных мер.





"Совершенно очевидно, что ограничение доступа к интернет-услугам не лежит ни в плоскости интересов компании, ни ее клиентов. Однако, как и в любой стране, в которой работает A1 Telekom Austria Group, мы обязаны соблюдать местные законодательные и нормативные требования. В случае невыполнения данных требований, последствия от их реализации могут носить гораздо более масштабный характер. В частности, вести к ограничению доступа всех пользователей ко всем услугам как через мобильный, так и фиксированный интернет по всей стране, как это уже случалось ранее и фиксировалось в сети А1 26 августа 2020 г., о чем компания также публично сообщала", – отмечается в письме.





В свою очередь, А1 подтвердил свое намерение сотрудничать с организацией по противодействию отключениям интернета с целью последующего информирования о ситуации в Беларуси.