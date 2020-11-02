Процентные ставки сохранялись близкими к нейтральным.









В Нацбанке Беларуси прокомментировали ситуацию на валютном рынке страны

Номинальное ослабление национальной валюты способствовало увеличению ее недооцененности и смягчению монетарных условий.





На валютном и депозитно-кредитном рынках ситуация создавалась под влиянием внутренних неблагоприятных факторов.





По информации регулятора, в III квартале на фоне усиления девальвационных ожиданий со стороны населения и субъектов хозяйствования сформировался повышенный чистый спрос на валюту.





В итоге все это повлияло на белорусский рубль и привело к его ослаблению.





В отчете Нацбанка об информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов отмечено, что в среднем за III квартал этого года ослабление белорусского рубля к доллару США составило 2,8 процента, к евро – 9,2 процента, к российскому рублю – 1,2 процента.





Относительно депозитного рынка, в III квартале усилился отток рублевых и валютных сбережений населения.





Отток срочных валютных депозитов населения в среднем в сентябре составил 20 процентов.





Это отразилось на структуре широкой денежной массы.





Нацбанк, чтобы обеспечить необходимый уровень контроля за денежным предложением в условиях высокой неопределенности на финансовом рынке, принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций регулирования ликвидности с 24 августа.





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