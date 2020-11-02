Как складывалась ситуация на валютном и депозитно-кредитном рынках Беларуси
В Нацбанке Беларуси прокомментировали ситуацию на валютном рынке страны
Процентные ставки сохранялись близкими к нейтральным.
В Нацбанке Беларуси прокомментировали ситуацию на валютном рынке страны
Номинальное ослабление национальной валюты способствовало увеличению ее недооцененности и смягчению монетарных условий.
На валютном и депозитно-кредитном рынках ситуация создавалась под влиянием внутренних неблагоприятных факторов.
По информации регулятора, в III квартале на фоне усиления девальвационных ожиданий со стороны населения и субъектов хозяйствования сформировался повышенный чистый спрос на валюту.
В итоге все это повлияло на белорусский рубль и привело к его ослаблению.
В отчете Нацбанка об информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов отмечено, что в среднем за III квартал этого года ослабление белорусского рубля к доллару США составило 2,8 процента, к евро – 9,2 процента, к российскому рублю – 1,2 процента.
Относительно депозитного рынка, в III квартале усилился отток рублевых и валютных сбережений населения.
Отток срочных валютных депозитов населения в среднем в сентябре составил 20 процентов.
Это отразилось на структуре широкой денежной массы.
Нацбанк, чтобы обеспечить необходимый уровень контроля за денежным предложением в условиях высокой неопределенности на финансовом рынке, принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций регулирования ликвидности с 24 августа.
Фото: © Белновости
08:21 02/11/2020
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