



Куда же белорусы могут пристроить выведенные из банковской системы сбережения? Об этом Myfin.by рассказали старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб и частный инвестор, финансовый эксперт Дмитрий Наривончик.





Чулок с подушкой, а не облигации





У каждого финансового инструмента своя доля риска и доходность. Так как главная причина вывода денег – это утрата доверия к банковской системе, мы поинтересовались у Вадима Иосуба и Дмитрия Наривончика – есть ли общий совет для тех, кто снял деньги со счетов?





– Вопрос в том, доверяет ли человек белорусской банковской системе в нынешней ситуации? В зависимости от этого появляются варианты. Если у кого-то доверие осталось, и он забрал деньги из-за низких ставок, то можно предложить вложиться в облигации, номинированные в долларах – того же Минфина. Это относительно безрисковый вариант. Если человек не доверяет белорусской банковской системе, то надо однозначно говорить о зарубежных юрисдикциях. Тут серьезная развилка, но в любом случае, если разговор не о банальной перекладке депозита, необходимы знания, – рассказал Дмитрий Наривончик.





По мнению Вадима Иосуба, даже облигации Минфина сейчас – рисковый вариант.





– Если говорить о максимальной сохранности, то это, наверное, наличные «под подушкой». Потому что любые виды вложений не дают гарантированной сохранности ваших денег. Покупать в нашей стране можно законно многое – от золота до криптовалют. Но приобретенное может как подорожать, так и подешеветь. Подход «вложу и заработаю» в случае попыток финансовых спекуляций не работает, – отметил старший аналитик «Альпари Евразия».





Если бы мы жили в нормальной стране с нормальной экономикой и нормальным правом, можно было бы рекомендовать людям облигации. Но в наших реалиях это рекомендовать я тоже не возьмусь.





Недвижимость – не вариант





То, что Минфин не смог разместить свои облигации на внутреннем рынке и даже перестал делать эти попытки, подтверждает слова экспертов о катастрофической утрате доверия. Но может тогда тем, кто забрал валютный вклад и положил деньги «под подушку», попробовать вариант с инвестициями в недвижимость?





– Давать общие рекомендации, не зная конкретной ситуации, весьма непросто, потому что все очень индивидуально. Когда я даю консультации, то привожу понятную аналогию: любые инвестиции – это как одежда – она может быть красивой, удобной, практичной, но не подходить человеку по размеру, фигуре, вкусам.





Но даже если у человека, к примеру, нет жилья или нужно расширяться, и он копил деньги для этого, то покупка недвижимости сейчас также не лучший вариант – потому что цена на нее будет падать, и существенно.





– Это подтверждают не только эксперты, но и неоднократно случавшиеся похожие ситуации в разных странах, в том числе и нашей, – отметил Наривончик.





Частный инвестор добавил, что покупка недвижимости и сдача ее в аренду – весьма популярный в былые годы вариант – тоже не вызывает у него интереса.





– Сейчас рынок таков, что даже те, кто раньше специализировался на сдаче жилья «на сутки», практически поголовно перешли на долгосрочную аренду, усилив и так неслабую конкуренцию. Легких денег там нет, то же самое можно сказать и о коммерческой недвижимости и перспективах этого вида инвестиций. Многие компании, съехавшие из арендуемых площадей, больше не вернутся в эти офисы. Количество арендаторов падает, а количество бизнес-центров растет. Так что назвать эту инвестицию хорошей я бы поостерегся.





Акции? Зарубежные счета?





Белорусы с недавних пор получили возможность хранить деньги в зарубежных банках. Может воспользоваться этой возможностью? Или же стать «волком с Уолл-стрит», и сыграть на бирже?





– Купить акции на иностранных биржах сложно даже законно – для этого нужно разрешение Национального банка. Есть вариант делать это через услуги доверительного управления, которые предлагают некоторые белорусские банки. Но для того, чтобы покупать какие-то акции необходимо разбираться в рынке акций, потому что этот вид деятельности не дает вообще никакой гарантии доходности. Купленные акции могут как подорожать, так и подешеветь – что на коротком отрезке, что при игре в долгую, – пояснил Вадим Иосуб.





Вариант с размещением депозита в иностранном банке он также не считает привлекательным.





– Вклады стали доступны и легально, – сейчас у нас это разрешено. Но дело в том, что в более-менее приличные банки положить деньги не получится из-за пандемии. Дистанционно это сделать можно, но только в банки с мутной репутацией. Сейчас все серьезные банки желают знать своих клиентов. Во-вторых, а белорусы к этому не привыкли, и не привыкнут, во многих зарубежных банках, особенно первоклассных, за хранение денег в банке должен платить человек, а не наоборот, – расстроил потенциальных вкладчиков старший аналитик «Альпари Евразия».





– Надо разобраться, кто предлагает услуги по доступу к зарубежным рынкам. Если это один из белорусских банков, – сценарий проще, если же зарубежный брокер, то надо получать разрешение Нацбанка. Далее необходимо понимать, как формировать портфель – потому что рынки волатильны, и сейчас особенно непредсказуемы: вторая полна коронавируса, выборы в США, – эти факторы добавляют неопределенности, – рассказал Дмитрий Наривончик.





В стране устроили правовой дефолт





Какой же вариант размещения кровно заработанных самый безопасный?





– В стране устроили правовой дефолт и это коснулось очень многих сфер, в том числе и того, что нормальных, разумных и безопасных способов хранить деньги внутри страны, по сути, и нет. Даже в варианте «хранить под подушкой» риск существует – могут украсть или ограбить, – ответил Вадим Иосуб.





При этом аналитик отметил, что какие-либо инвестиции в финансовые инструменты рассматривают обычно состоятельные люди.





Для тех, кто скопил 500 долларов и даже 5 тысяч все операции на рынке дороги и издержки будут выше полученного дохода.





– И на Западе люди, которые не являются миллионерами, хранят деньги обычно в своей стране и не рассматривают финансовые инструменты, предлагаемые другими, часто экзотическими, государствами – заявил Вадим Иосуб.





По мнению Дмитрия Наривончика, с учетом того, что сейчас есть давление на российский и белорусский рубли, лучше всего рассматривать портфельные инвестиции в индексы (исторические данные это подтверждают).





– Если сначала разобраться, для чего и как формируется портфель, состоящий из индексных фондов. В долгосрочной перспективе, на мой взгляд, это наилучший вариант. Но сложность его высока, – предупредил Дмитрий Наривончик.





Он считает, что не зная уровня финансовой грамотности и других параметров, следует остерегаться давать советы:





Если человек с финансовым рынком не знаком и привык просто класть деньги на депозит, то лучшим вариантом было бы пересидеть период нестабильности в наличной валюте. Да, он ничего не заработает, но и ничего не потеряет, по большому счету.





Есть вероятность заморозки валютных вкладов





Что в итоге? Получается, белорусу некуда пристроить деньги?





– В стране, где не работает право – это естественно, а не удивительно.





Было бы странно, если бы во время правового дефолта и при не работающих законах нормально функционировала финансовая система, которая предоставляла бы гражданам широкий ассортимент возможных инвестиций. Это было бы очень удивительно.





Не работает право, не работает закон, не работают институты, нет доверия к ним, – это касается всех институтов, включая банковскую систему, – резюмировал Вадим Иосуб





При этом он считает, что если не случится дефолта финансового, валюте в банках ничто не грозит. В противном случае мы можем столкнуться с заморозкой вкладов.





– Вопрос в том, что там доход близок у нулевому. Но если ситуация приблизится к тому, что правительство не сможет рассчитываться по внешним долгам, на это не будет валюты, и никто эту валюту не будет одалживать, то в этом случае сценарий заморозки валютных вкладов или принудительной конвертации их в национальную валюту вполне реален, – отметил Иосуб.





При хранении денег в национальной валюте тоже есть свои нюансы.





– Ставки сильно подросли за август-сентябрь и сейчас более-менее нормальные. И если бы белорусский рубль был стабилен и инфляция не была бы высокой, то даже депозиты в белорусских рублях принесли бы хороший доход.





Но если правительство включит печатный станок, то нас будет ждать кратная девальвация, кратный рост цен и, соответственно, деньги на рублевых депозитах стоимость никак не сохранят.





Что в итоге?





– Будут ли власти включать печатный станок – предсказать невозможно. Хотя понемногу его запускают в работу – секретными указами раздавая деньги убыточным госпредприятиям. Если эта практика будет серьезно расширена, то скачок курсов, который мы наблюдали в августе, станет постоянным явлением, – уверен Вадим Иосуб.





– Риск сосредоточен не в каком-то одном финансовом инструменте, а зависит от действий и поступков человека, и дать однозначный совет нельзя. Одно можно сказать точно – тихих гаваней сейчас нет, – подчеркнул Дмитрий Наривончик.



