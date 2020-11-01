Эксперт: «Северный поток — 2» обречен на поражение





Россия пытается экспортировать в Европу не только газ, но и свои коррупционные практики. Совместная политика Европы и трансатлантического сообщества должна оказывать сопротивление этим намерениям, считает эксперт Маргарита Асенова, передает unian.net со ссылкой на Gazeta Polska Codizennie.





По словам эксперта, санкции США делают «Северный поток — 2» обреченным на поражение. Асенова пояснила, что политика Америки и ее союзников в ЕС ставит целью защиту энергетической безопасности Европы. Чтобы газовые поставки не были монополизированы или использованы одной страной, в частности Россией, для политического и экономического давления на континент.





«Россия экспортирует не только газ, но и коррупцию. Стоит только взглянуть на соглашение между фирмой из Саудовской Аравии и Болгаргаз о построении участка «Турецкого потока» на территории Болгарии. В конце концов, к этому проекту были привлечены компании из России. Это говорит о том, как коррупция помогает «Газпрому» заключать такие сделки и распространять коррупционные практики в других странах», — говорит аналитик.









Еще лучшим примером российской коррупции стало сотрудничество Москвы с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Он каждый год получает миллион евро за участие в правлении российскими компаниями и лоббизм в пользу их проектов в Европе. По мнению Асеновой, несмотря на коррупцию и лоббизм в Берлине и Брюсселе, «Северный поток — 2» обречен на поражение.





«Поправки к закону «О противостоянии против врагов Америки с помощью санкций», которые внес Госдепартамент США, не оставляет пространства для маневра для тех, кто хотел бы помогать «Газпрому» с построением газопровода. Санкции ударят по компаниям, которые захотят заняться поддержкой, хранением оборудования и предоставлением портовых услуг для кораблей России, причастных к строительству», — пояснила она.





По мнению Асеновой, это же должно касаться и «Турецкого потока», который тоже нужно заблокировать. Ведь если этот газопровод будет запущен, он ограничит возможность стран Центральной и Восточной Европы развивать региональный рынок газа. Особенно будет невозможно его объединить с северо-южной осью, чего добивается инициатива «Триморье».





Аналитик также обращает внимание на то, что поставки газа от «Газпрома» в Европу уже сокращаются. И это продолжится на фоне увеличения поставок сжиженного газа из США, Катара и других стран.





«Газпром останется важным поставщиком газа, но он не будет доминировать на европейском рынке. В результате России будет нужна Европа больше, чем в Европе такой поставщик сырья», — считает Асенова.