В Беларуси увеличилось число должников ФСЗН

Всего фонду задолжали 1045 субъектов хозяйствования, что на 51 больше, чем по итогам первого полугодия. Прирост обеспечила в основном Минская область. В Брестской области на 1 октября насчитывалось 159 должников (-4 в сравнении с 1 июля), в Витебской — 154 (-6), в Гомельской — 61 (+3), в Гродненской — 34 (+5), в Могилевской — 140 (-5), в Минской — 310 (+73), в Минске — 187 (- 15), пишет REFORM.by





ФСЗН не называет общий размер задолженность по взносам. Последний раз фонд сообщал, что на 1 июля ему были должны 11,5 млн рублей.





Напомним, недавно был подписан указ, в соответствии с которым руководители предприятий не могут получать премии и иные стимулирующие выплаты при наличии задолженности перед ФСЗН. Ранее их лишали премии только за долги перед бюджетом.