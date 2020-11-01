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В Беларуси увеличилось число должников ФСЗН

Фонд социальной защиты населения опубликовал списки субъектов хозяйствования - должников, которые на 1 октября имели задолженность более 100 рублей по взносам в ФСЗН.


Всего фонду задолжали 1045 субъектов хозяйствования, что на 51 больше, чем по итогам первого полугодия. Прирост обеспечила в основном Минская область. В Брестской области на 1 октября насчитывалось 159 должников (-4 в сравнении с 1 июля), в Витебской — 154 (-6), в Гомельской — 61 (+3), в Гродненской — 34 (+5), в Могилевской — 140 (-5), в Минской — 310 (+73), в Минске — 187 (- 15), пишет REFORM.by

ФСЗН не называет общий размер задолженность по взносам. Последний раз фонд сообщал, что на 1 июля ему были должны 11,5 млн рублей.

Напомним, недавно был подписан указ, в соответствии с которым руководители предприятий не могут получать премии и иные стимулирующие выплаты при наличии задолженности перед ФСЗН. Ранее их лишали премии только за долги перед бюджетом.
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