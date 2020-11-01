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Банки ищут деньги: ставки по «коротким» вкладам доросли до 25%

Безотзывной вклад по ставке 18,5% годовых на два-три месяца — стандартное предложение, сообщает Еврорадио.


С конца августа Нацбанк ограничил доступ банков к средствам — перестал выдавать им кредиты для поддержки ликвидности. А население из-за негативных экономических ожиданий стало забирать вклады. Тогда банки начали активно предлагать краткосрочные депозиты под высокие проценты, чтобы привлечь средства в банковский сектор.

По каким депозитам ставки будут выше и где есть необычные предложения?

Особенно актуальны высокие ставки для вкладов в белорусских рублях. По депозитам в иностранной валюте ставки практически не отличаются от летних.

В начале августа максимальная ставка по вкладам в рублях колебалась на уровне 13,5%–13,9% годовых, а в долларах — 2,3%.

К концу октября в «БТА Банке» можно сделать безотзывной вклад под 25% годовых. Сумма вложения от 100 рублей, срок — 32 дня.

Однако есть нюанс: открытие такого вклада возможно при условии одновременного открытия в течение текущего банковского дня любого безотзывного вклада в валюте. Такой вклад должен составлять не менее $100 тысяч либо €100 тысяч на срок от 24 месяцев.

В других банках максимальные ставки по депозитам в основном находятся на уровне 17–19%. Обычно это безотзывные депозиты на срок от 1 до 3 месяцев.

— У нас сейчас акцент делается именно на привлечение вкладов в белорусских рублях на короткий срок. Есть возможность открыть безотзывной вклад по ставке 18,5% годовых на два-три месяца, — рассказывают в пресс-службе Приорбанка.

Там отмечают, что это стандартное предложение на рынке.

— Отзывные вклады, конечно, тоже есть, но ставка по ним будет меньше, — отмечают в банке. Речь идёт о ставке в 11%. Примерно такая же тенденция и в других банках.

В Банке Решение мы нашли интересный безотзывной депозит — от двух месяцев — с минимальной суммой вклада 5 рублей под 20,9% годовых. Такой депозит можно пополнять. Там же долларовый депозит можно открыть, имея $25. Ставка — 2,3% годовых. Срок хранения от 3 месяцев.


Самый высокий доход по долларовому вкладу можно получить в Белгазпромбанке. Ставка там достигла 2,75%.

Наиболее высокую доходность банки предлагают именно по рублёвым краткосрочным вкладам. Если вклад рассчитан на годы, то ставка может быть и на десяток процентов ниже.

Например, в Цептер Банке предлагают 23% годовых по краткосрочному вкладу, но если вы захотите сделать рублёвый депозит на 390 дней, то ставка по нему будет уже 12,05%. Вероятно, это связано с тем, что банк рассчитывает, что в ближайшем будущем всё же сможет привлекать рубли по более скромным ставкам, чем 23%.

Как ставки будут меняться дальше, сказать сложно, отмечают в Приорбанке.

— С прогнозом сложно, знаю, что и мои коллеги не любят прогнозировать, потому что этим у нас занимается Национальный банк, а мы действуем исходя из его расчётов.
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