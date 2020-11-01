



— Все это фейк. Предприятие работает в режиме санации ввиду технико-технологической проблемы: был сбой производственного оборудования. Собственники фабрики приняли решение остановить предприятие — но лишь на то время, пока из Европы не придут запасные части и оборудование для ремонта нашей техники. Но мы понимаем, какая ситуация сложилась в Европе в связи с коронавирусной инфекцией. И если раньше срок поставки технологического оборудования был порядка 30-ти дней, то сегодня на это может потребоваться до 60-ти дней.





Я вообще не понимаю, почему это вызвало такой интерес. У нас каждый год в январе проходит санация, и никого это так не волновало. А тут вдруг сделали из ничего сенсацию. В этом году мы просто немного не уложились в сроки, плюс еще так попали, что оборудование подвело.





Что касается массового мора птицы — информация очень сильно преувеличена.





— Надо понимать: мы работаем с живым организмом, и небольшой падеж у нас всегда был на всех этапах производства. Но не какой-то массовый. И «живую птицу никто не вывозит и не закапывает», — отметили на предприятии. — О работниках, которые якобы вынуждены простаивать… Когда на время санации приостанавливается производство, в обязательном порядке составляется приказ. Людям официально оплачивается простой, плюс сохраняются соцгарантии, надбавки — все согласно трудовому законодательству.





Причем в простой отправлены лишь те цеха, которые не задействованы в санации — из 4500 работающих это от силы 100 человек.





— Мы с каждым из них проговорили ситуацию, и люди вошли в положение. Почему сейчас такая реакция? Возможно, потому что санация внеплановая. Но еще раз повторюсь – она проходит каждый год и занимает 24 дня. Увольнять мы тоже никого не собираемся. С кем тогда будем работать? Ни для кого не секрет, что в стране есть проблема с кадрами. И мы дорожим каждым своим работником, готовы предоставлять им социальные гарантии, чтобы удержать на местах, — подчеркнули на птицефабрике.





Там также отметили, что интернет-портал, который опубликовал данную фейковую новость, уже вошел в разряд «желтой прессы».





— Они видят подвох в каждой информации. В итоге взяли данные из неподтвержденных источников. Мы своими компетентными службами будем готовить письмо, чтобы портал дал ответ: почему опубликовал непроверенную информацию и выставил нас в таком свете. Со мной никто на связь не выходил и у меня никто комментарий не брал, — отметили в администрации п дприятия.