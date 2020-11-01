







Международный конкурс архитектуры и дизайна «Евразийская Премия» — ежегодное мероприятие, которое собирает лучших архитекторов, градостроителей и дизайнеров по всему миру. Цель некоммерческого проекта — найти интересные инновационные идеи и решения, рассказать о достижениях отрасли.





В «Евразийской Премии» участвуют проекты от Уральского региона России до стран Европы, Азии и Америки. В этот могу программа включала 4 конкурса («Градостроительство», «Архитектура», «Дизайн», «Наука и публицистика») среди профессионалов и один конкурс среди студентов. Главные организаторы — Фонд Евразийских культурных проектов АрхЕвразия и Московское отделение Международной Академии архитектуры.





Представитель «ТАПАС» Алексей Богданович отметил, что 2019 год для компании оказался особенным. Было реализовано сразу два масштабных и интересных проекта: бизнес-центр класса, А Futuris и физкультурно-спортивный комплекс «Олимпик Арена», поэтому возникло желание принять участие в архитектурном конкурсе.





— Нам было интересно, как оценят работу коллег профессиональное жюри. Выбор не случайно пал на «Евразийскую Премию», которая ежегодно проводится в городе Екатеринбург (Российская Федерация). В этом году премия отметила свой 15-летний юбилей. Кстати, соревнования дизайнеров и архитекторов достаточно популярны на постсоветском пространстве. С каждым годом организаторы расширяют и географию жюри, и географию конкурсантов. В 2020-ом заявки на участие подали более чем 450 профессиональных архитекторов и дизайнеров из 22 стран мира. Финалистами конкурсной программы стали авторы из 39 городов планеты, включая Минск. Оценивало представленные проекты звездное жюри, в состав которого вошли Патрик Шумахер, Бен ван Беркель, Карим Рашид, Крис Яо и другие признанные во всем мире архитекторы и дизайнеры.





Проект физкультурно-спортивного комплекса «Олимпик Арена» участвовал в номинации «Архитектура спорта», которая появилась только в этом году. По мнению руководства конкурса, эта номинация очень важна, так как в спортивных объектах заложен огромный потенциал. «Я считаю, что спортивные объекты должны строиться не ради Олимпиад, Универсиад, а ради развития массового спорта. Мне очень радостно, что в нашей номинации участвовало порядка 16 работ, несмотря на то, что заявили ее впервые, отдельно ее не анонсировали, не рекламировали, было немало заявок из-за рубежа» — сказала директор фестиваля Галина Букова.





— Проект «Олимпик Арена» получил достаточно высокие оценк У нас 10-балльная система, и первое место присуждается тем проектам, которые набирают средний балл от 7-ми. Если ниже, то председатель (и члены) жюри могут решить, что будет только серебряная награда или бронзовая. Проект «Олимпик Арена» набрал средний балл более 7-ми, и мне было очень приятно за Беларусь. Это здорово! — отметила директор фестиваля.





Кстати, в лонг-лист конкурса попал также и бизнес-центр Futuris. Проект участвовал в номинации общественные здания.





Алексей Богданович отметил, что победа в архитектурном конкурсе такого масштаба — важное достижение для команды и очень приятное событие:





— Прежде всего, это успех всего коллектива — каждого, кто трудился над объектом и понимал каких усилий и моральных, и физических стоило возведение обоих проектов в столь сжатые сроки. Действительно, приятно, когда твои старания оценивают на международном уровне заслуженные люди в архитектуре и дизайне, такие как Патрик Шумахер и Карим Рашид.