В "Великом камне" запустят производство тестов на коронавирус
Резидент китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" будет производить тесты на коронавирус, говорится в сообщении на сайте индустриального парка.
"30 октября 2020 года в индустриальном парке зарегистрирован новый резидент. Проект предполагает выпуск диагностических тест-систем, в том числе для диагностики коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы парка.
Компания также будет выпускать реагенты для выполнения лабораторных исследований, пишет interfax.by
Продукция будет применяться в медицине и клинической диагностике, ветеринарии и научных исследованиях.
Индустриальный парк "Великий камень" создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС.
15:49 31/10/2020
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