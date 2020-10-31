Вадим Иосуб Старший аналитик «Альпари Евразия» рассказал «БГ», стоит ли белорусам ожидать роста доходов.





Программа социально-экономического развития на 2016 – 2020 годы предполагала рост экономики на 12,1 – 15%. Сейчас же экономические власти ожидают, что по итогам прошедших пяти лет ВВП увеличится всего на 4%, сообщают Naviny.by.





В сентябре средняя зарплата в Беларуси составила 484 доллара. Это меньше, чем в прошлом году, меньше, чем в 2014-м и еще годом раньше. Могут ли белорусы надеяться на рост доходов в ближайшее время, рассказал «Брестской газете» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.





«Конечно же, не нужно ожидать никакого роста. Зарплаты будут снижаться немного даже в номинальном выражении, как это происходило в последние месяцы. А в реальном выражении, то есть с учетом инфляции или в валютном эквиваленте, будут снижаться еще сильнее», – считает эксперт.





Он уверен: при текущей политической ситуации у экономики нет ни малейшего шанса на рост.

«Будет усугубляться проблема выплаты по внешним долгам. Мы их традиционно рефинансировали, но сейчас про займы международных финансовых организаций или займы каких-то западных банков, которые не признают наше политическое статус-кво, можно забыть, – говорит Вадим Иосуб. – Займы на рыночных условиях, то есть размещение еврооблигаций, будут либо невозможны, либо очень дороги. Ставки по валюте могут зашкаливать за десять процентов – это тоже не вариант».





Экономист считает, что можно забыть и про любые иностранные инвестиции в белорусскую экономику. А в ситуации без внешних инвестиций и при невозможности рефинансировать внешний долг об экономическом росте не может идти и речи. Зарплаты же без экономического роста повышаться не могут.





«Теоретически правительство может попытаться обойти эту ситуацию, включив печатный станок и попробовав создать такой административный рост зарплат», – рассуждает Вадим Иосуб. В этом случае усилится инфляция и падение белорусского рубля к иностранным валютам. И так можно добиться лишь роста номинальных зарплат, добавляет он.









«То есть в рублях мы при таком варианте будем получать больше, но купить товаров на эти рубли из-за роста инфляции сможем меньше», – поясняет экономист.





Эксперт поделился также своим прогнозом на счет объяснений властей по поводу таких неутешительных экономических процессов в Беларуси.





«Беднеющему человеку доказать, что он богатеет, невозможно, но можно перевести стрелки. Объявят виновными пандемию «ковида», кризис во всем мире, «уголовников», которые ходят по улицам и подрывают стабильность. Будут виноваты кто угодно и что угодно, но только не власти», – уверен Вадим Иосуб.



