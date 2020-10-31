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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

С начала года госдолг Беларуси увеличился почти на 30%

По информации ведомства, государственный долг Республики Беларусь на 1 октября 2020 года составил 56,9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 12,1 млрд. рублей, или на 27,0%.


Внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 17,6 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 0,4 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%.
 
В январе-сентябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 964,1 млн. долларов США.
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