С начала года госдолг Беларуси увеличился почти на 30%





Внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 17,6 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 0,4 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%.

В январе-сентябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 964,1 млн. долларов США.