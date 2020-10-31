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МВФ: в ближайшие 5 лет Беларусь не сможет восстановить экономику до уровня 2013 года

Объем белорусского ВВП в текущих ценах, по оценке Международного валютного фонда, вырастет с ожидаемых в текущем году $ 57,71 млрд за 5 лет только до 70,48 млрд, то есть на 22,1%, говорится в октябрьском исследовании МВФ.

Иллюстрационное фото

За это время мировой ВВП увеличится на 35,7%, а стран с формирующимся рынком — на 45,7%.

При этом ВВП на душу населения в нашей стране вырастет с $6,13 тыс. до $7,68 тыс., то есть на четверть, тогда как в мире — на 28,9%.

Тем временем в России ВВП на душу населения вырастет с $9,97 тыс. в текущем году до $12,97 тыс., в Казахстане — с $8,78 тыс. до $13,09 тыс., в Литве — с $19,88 тыс. до $28,67 тыс., а в Польше — с $15,3 тыс. до $22,7 тыс.

Таким образом, даже через 5 лет нам не удастся восстановить объем экономики до уровня 2013-2014 годов. При этом разрыв по размеру душевого ВВП по сравнению с развитыми странами не изменится и по-прежнему составит 7,6 раза.
Officelife.media
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