Нацбанк признал: инфляция выходит из-под контроля

Основными факторами ускорения инфляции стали ослабление национальной валюты, растущие инфляционные и девальвационные ожидания. Давление на валютном рынке отразилось на динамике свободных цен потребительского рынка, констатирует регулятор.





Рост цен на импортируемую продукцию привел к подорожанию электротоваров, телевизоров, стройматериалов, автомобилей, услуг воздушного транспорта. В сегменте продовольствия по росту цен лидировали мясная и рыбная продукция.





Впечатляющим был прирост цен на фрукты и овощи: в сентябре он составил 21,4%.





Одновременно замедлился рост цен и тарифов на автомобильное топливо, услуги дошкольных учреждений, услуги связи.



