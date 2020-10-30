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Восстановление мировой экономики описали с помощью трех букв

Управляющий директор TS Lombard Кристофер Гранвилль в ходе форума «Россия зовет!» заявил, что к привычным V-образной и W-образной моделям восстановления экономики следует добавить еще одну букву, сообщает РБК.


По его мнению, нынешнюю ситуацию в экономике лучше описывает третья буква — К, которая к тому же выглядит одинаково в латинском и кириллическом алфавитах.
V-образное восстановление описывает ситуацию, когда за провалом сразу следует резкий возврат на исходные позиции. Буква W говорит о двух провалах, после которого возобновляется рост.

При этом К, напомнил Гранель показывает ситуацию, где один параметр растет, а другой неминуемо уходит вниз с той же скоростью. По его словам, модель с этой буквой говорит об излишнем оптимизме тех, ждет восстановления в следующем году.

Эксперт заметил, что производство глобально снизилось даже по сравнению с уровнем, который был до кризиса 2008 года. То есть нынешние проблемы возникли в момент, когда экономика развитых и развивающихся стран находились в стагнации.

В июле, согласно опросу Bank of America, W-образного пути развития ожидали 30 процентов управляющих фондами, 44 считали, что вероятен вариант U-развития (то же, что V, но с более длительным ростом), а 14 процентов предсказывали V-образное восстановление. 
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