В Беларуси стали известны цены на iPhone 12
Продажа смартфонов новой линейки iPhone 12 в Беларуси начнется 6 ноября. На сайтах официальных дилеров уже появились цены.
Базовая модель с памятью 64 ГБ стоит около 3 тыс. рублей ($1,1 тыс.), красный (special edition) с 128 ГБ — 3,3 тыс. ($1,25 тыс.), Pro с 64 ГБ — около 3,9 тыс. ($1,48 тыс.; с 128 ГБ — 4,3 тыс. или $1,6 тыс.; с памятью 512 ГБ — около 5 тыс. или $1,9 тыс.) и т. д.
Модель Стоимость
iPhone 12 64 ГБ 3 тыс. руб. ($1,1 тыс.)
128 ГБ 3,3 тыс. руб. ($1,25 тыс.)
256 ГБ 3,7 тыс. руб (($1,41 тыс.)
iPhone 12 Pro 128 ГБ 3,9 тыс. ($1,48 тыс.)
256 ГБ 4,3 тыс. ($1,6 тыс.)
512 ГБ 5 тыс. ($1,9 тыс.)
В США цена за обычный вариант — $799 (переплата за базовую версию в Беларуси составляет $300). iPhone 12 mini на американском рынке стоит $699. Pro — $999. Pro Max — $1099.
Презентация новой линейки iPhone прошла в середине октября. В Штатах продажи начались 23 октября. До этого стало известно о слабом месте
16:48 30/10/2020
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