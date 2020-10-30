В Беларуси стали известны цены на iPhone 12

Базовая модель с памятью 64 ГБ стоит около 3 тыс. рублей ($1,1 тыс.), красный (special edition) с 128 ГБ — 3,3 тыс. ($1,25 тыс.), Pro с 64 ГБ — около 3,9 тыс. ($1,48 тыс.; с 128 ГБ — 4,3 тыс. или $1,6 тыс.; с памятью 512 ГБ — около 5 тыс. или $1,9 тыс.) и т. д.





Модель Стоимость





iPhone 12 64 ГБ 3 тыс. руб. ($1,1 тыс.)

128 ГБ 3,3 тыс. руб. ($1,25 тыс.)

256 ГБ 3,7 тыс. руб (($1,41 тыс.)





iPhone 12 Pro 128 ГБ 3,9 тыс. ($1,48 тыс.)

256 ГБ 4,3 тыс. ($1,6 тыс.)

512 ГБ 5 тыс. ($1,9 тыс.)





В США цена за обычный вариант — $799 (переплата за базовую версию в Беларуси составляет $300). iPhone 12 mini на американском рынке стоит $699. Pro — $999. Pro Max — $1099.





Презентация новой линейки iPhone прошла в середине октября. В Штатах продажи начались 23 октября. До этого стало известно о слабом месте