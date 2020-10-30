Росатом провел пробный пуск турбины первого блока БелАЭС









Это одна из самых важных операций на этапе подготовки блока к началу выработки электроэнергии.





В настоящее время на блоке идет поэтапный ступенчатый подъем мощности до 40%. В ближайшие дни на оборудовании и технологических системах будет проведена серия испытаний, предусмотренных программой ввода энергоблока в эксплуатацию. После этого энергоблок N1 будет включен в сеть и начнет выдавать в единую энергосистему Беларуси киловатт-часы.





"Турбоагрегат в соответствии с программой испытаний выведен на номинальные обороты. Все показатели, включая вибрационное состояние, в норме, что позволяет нам приступить к программе испытаний турбины (на холостом ходу) и генератора перед включением в сеть", - пояснил вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО "ИК "АСЭ" Виталий Полянин, которого цитирует пресс-служба.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.





Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа, его подключение к энергосистеме запланировано на 7 ноября, ввод в эксплуатацию - в первом квартале 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.