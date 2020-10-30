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До 150 рублей за каждого. В Приорбанке заплатят за привлечение новых клиентов

Приорбанк ввел систему вознаграждений за привлечение новых клиентов – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.


До 150 рублей за каждого. В Приорбанке заплатят за привлечение новых клиентов
Приорбанк ввел систему вознаграждений за привлечение новых клиентов – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Партнером может стать любой человек, но особенно интересно это будет бухгалтерам и юристам, которые помогают с регистрацией и обслуживанием бизнеса. За каждую рекомендацию можно получить до 150 рублей. 

Величина вознаграждения зависит от формы собственности привлекаемых клиентов и их количества в месяц. Так, при привлечении одного ИП в месяц выплачивается 40 рублей, а юридического лица – 80. Каждая успешная рекомендация двум и более клиентам в месяц поощряется 50 рублями за каждого ИП или 150 – за каждую организацию. Деньги перечисляются на счет партнера по результатам каждого месяца, пишет Byfin.by
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