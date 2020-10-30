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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Доллар завершил октябрь на максимуме за 31 день

На последних торгах октября белорусский рубль пятый раз подряд девальвировался к доллару. Валютная корзина стала дороже на 0,07% и поднялась до максимума за 22 дня.

За неделю стоимость корзины валют подскочила на 1,73%, но рост по итогам месяца составил всего 0,07%.

Курс доллара вырос ещё на 0,0088 BYN до 2,6352 BYN/USD. Доллар дорожал всю текущую неделю. Его курс за это время подскочил почти на 10 копеек (+0,0953 BYN).

Курс евро упал на 0,0062 BYN до 3,0778 BYN/EUR. Евро прервал серию из четырёх укреплений подряд, за время которой его курс успел вырасти на 0,0811 BYN.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0016 BYN до 3,3290 BYN/100 RUB.

Итоги недели 26—30 октября на валютном рынке Беларуси

На уходящей неделе белорусский рубль девальвировался ко всем валютам:

доллар +0,0953 BYN (+3,75%);
евро +0,0749 BYN (+2,49%);
российский рубль +0,0078 BYN (+0,23%);
валютная корзина +1,73%.

Итоги октября 2020 на рынке РБ

В октябре белорусский рубль незначительно подешевел к евро и доллару, укрепившись к российскому рублю:

доллар +0,0116 BYN (+0,44%);
евро +0,0051 BYN (+0,17%);
российский рубль −0,0053 BYN (−0,16%);
валютная корзина +0,07%.

Центробанк России

На бирже в Москве средневзвешенный курс доллара за полчаса до полудня вырос на 46 копеек до 79,3323 российских рублей. В это же время курс евро снизился на 4 копейки до 92,560 RUB/EUR.
Источник: select.by
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