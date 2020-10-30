Волнения на БелАЗе - работники возмущены увольнением коллег
Сегодня в инструментальном цеху БелАЗа утро началось с не очень приятных новостей: трех работников уволили и уже выдали им трудовые книжки.
БелАЗ во время забастовки в августе, архивное фото
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Официальная причина — невыполнение трудовых обязанностей. Неофициальная — эти люди бастовали 26 октября, пишет Оnliner.by
— В понедельник на заводе бастовали человек 30. Собрались на проходной и отказывались работать. Из инструментального цеха было примерно 7 человек, троих сегодня уволили. Поддержать их вышли коллеги, около 100 человек. Все возмущены. К ним вышло руководство цеха, главный идеолог. Пока какая-то неразбериха происходит, — рассказал один из сотрудников БелАЗа.
В редакцию прислали фотографию приказа о расторжении контракта, который получил один из бастовавших. В нем указана причина увольнения — невыполнение трудовых обязанностей без уважительной причины.
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Сообщают, что собравшиеся, простояв полчаса, разошлись. Представители каждого участка инструментального цеха сейчас общаются с руководством. Люди ждут, до чего же они договорятся.
БелАЗ не единственное предприятие, где люди объявляют о стачке. Частично бастует "Гродно Азот", на "Беларуськалии" известно о примерно полусотне бастующих. Есть случаи и на Белорусском металлургическом заводе.
13:26 30/10/2020
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