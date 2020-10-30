Вчера мужчина направил открытое письмо руководству предприятия с рядом требований. Он требует прекратить давление на рабочих и восстановить в должности всех уволенных и работников, которым по политическим убеждениям не продлили контракт.





«Я устал от несправедливости, беззакония, которое происходит в нашей стране. Я не могу дальше работать, зная, что за мои налоги оплачивают режим, оплачивают незаконные действия. Я не могу оставаться в стороне», — говорит Сергей в своем видеообращении. Его цитируют Сильные новости

Также он просит гендиректора донести позицию трудового коллектива до высшего руководства страны: прекратить избиение мирных граждан, освободить всех политических заключенных, назначить новые открытые и честные выборы.



























