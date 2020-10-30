+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Равнодушие делает из нас рабов". Рабочий БМЗ объявил забастовку

В Жлобине рабочий БМЗ Сергей Анисимов вступил в стачку.

"Равнодушие делает из нас рабов". Рабочий БМЗ объявил забастовку
Вчера мужчина направил открытое письмо руководству предприятия с рядом требований. Он требует прекратить давление на рабочих и восстановить в должности всех уволенных и работников, которым по политическим убеждениям не продлили контракт.

«Я устал от несправедливости, беззакония, которое происходит в нашей стране. Я не могу дальше работать, зная, что за мои налоги оплачивают режим, оплачивают незаконные действия. Я не могу оставаться в стороне», — говорит Сергей в своем видеообращении. Его цитируют Сильные новости

Также он просит гендиректора донести позицию трудового коллектива до высшего руководства страны: прекратить избиение мирных граждан, освободить всех политических заключенных, назначить новые открытые и честные выборы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]