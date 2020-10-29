По словам гомельчан, им предлагают командировку на срок от шести месяцев и обещают предоставить жилье. Они предполагают, что ими хотят заменить бастующих или уволенных работников «Азота».





Аналогичная ситуация и с могилевским "Химволокно".





Переехать агитируют так называемых «аппаратчиков», работающих в цехах, а также инженерно-технические кадры.





26 октября сообщалось, что предприятие «Гродно Азот» присоединилось к забастовке, на свои рабочие места не вышли 150 сотрудников.





Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил журналистам, что никакой забастовки на предприятии нет, оно работает в штатном режиме.







