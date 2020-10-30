Сеть MINIMAX закрыла с начала года более полусотни магазинов

Статус действующих есть только у 11 магазинов в Гродно, Новогрудке, Бобруйске, Новополоцке, Пинске, Барановичах и Гомеле.





Ранее источники Office Life сообщали, что эта сеть закрывается. Minimax аффилирована с группой «Конте». Наша редакция обращалась за комментарием к основному владельцу — Валентину Байко, но он на эту тему разговаривать не стал.





Minimaх продает одежду, товары для дома, игрушки, канцелярские принадлежности и прочие промтовары. Кроме этого, у «Конте» есть и сеть фирменных магазинов Conte. В реестре за юрлицом «Конте Шоп» числится 36 магазинов. Также у Байко есть компания «Конте Инвест», которая занимается ТЦ «Магнит» в Гродно (торговая площадь — более 2,6 тыс. кв. метров).